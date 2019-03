Jogi Löw: Einsam und verlassen! Bittere Neuigkeiten vom Bundestrainer

Ganz egal, aus welchem Grund die Nationalmannschaft je scheiterte: Joachim Löw (59) war in den Augen vieler Zuschauer immer schuld! Häufig wetterten „Fans“, er solle endlich etwas unternehmen. Das tat er nun – und verlor dabei seine engsten Freunde!

Vergangene Woche musste er (29), (30) und Jérome Boateng (30) die traurige Nachricht überbringen: Sie werden künftig kein Teil der Nationalmannschaft mehr sein. Nur kurz nach diesem für alle schwierigen Gespräch ging Jogi damit bereits an die Öffentlichkeit.

Genau das hat die Spieler, die viele Jahre lang treu an seiner Seite waren, sehr wütend gemacht. Müller machte seinem Ärger sogar in einem Video Luft, warf seinem früheren Freund „mangelnde Wertschätzung“ vor. Dabei hatte der doch nur seinen Job gemacht! Nun steht er allein da, hat seine Freunde verloren. Doch wenigstens ist Noch-Ehefrau Daniela für ihn da...

Jogi Löw und Daniela verbringen Zeit miteinander

Kürzlich wurde der Bundestrainer mit Daniela Löw in Dubai gesehen. Die arabische Metropole ist der perfekte Ort für Verliebte – oder Paare, die ihre erloschene Liebe nicht einfach so vergessen wollen. Daniela und sind eigentlich seit gut zwei Jahren getrennt. Aber vielleicht ist Daniela doch die Richtige für ihn?

Jogi Löw soll über Silvester mit einem Freund nach Abu Dhabi geflogen sein. Zur gleichen Zeit machte Daniela Löw im 150 Kilometer entfernten Dubai Urlaub mit Freundinnen. Und plötzlich war ihr Mann da! Augenzeugen beobachteten, wie er und Daniela sich mit Bekannten zum Essen trafen – und dann ins neue Jahr feierten. Immerhin waren die beiden 30 Jahre ein Paar! Kurz nach der Trennung betonte er: „Wir stehen uns weiterhin nah.“ Sie blieb trotz Liebes-Aus seine Beraterin. Und obwohl man zwischenzeitlich andere Frauen an Jogis Seite sah: So ernst wie mit Daniela wurde es wohl nie. Sie ist sein Rückhalt, seine engste Vertraute. Vielleicht wurde ihm das ja während seiner Auszeit unter der arabischen Sonne bewusst. Manchmal muss man in die Ferne schweifen, um zu erkennen, dass das Gute so nah liegt...