Jogi Löw: Liebes-Sensation!

Was für eine schöne Überraschung im neuen Jahr!

"Zeit, Ruhe und Muße“ sehnte sich Bundestrainer Joachim Jogi Löw (57) zu Weihnachten am meisten herbei. Und genau das findet er in den Armen seiner Noch-Ehefrau Daniela (55). So sehr er sein Leben in Berlin liebt, er besitzt dort eine Wohnung und gute Freunde, so erholsam, angenehm und vertraut ist es doch im schönen Schwarzwald bei seiner Dani.

Jogi Löw: Liebes-Geheimnis endlich gelüftet

Sie war immer sein Ruhepol, hielt sich aus der Öffentlichkeit, machte ihm keine Vorwürfe. Sie ließ ihm seine Freiheiten, die er in dieser Zeit brauchte. Selbst, als dem Bundestrainer im letzten Jahr eine Affaire mit der schönen Schauspielerin Dennenesch Zoudé (51) nachgesagt wurde, hielt sie zu ihm.

Daniela war immer Joachims Fels in der Brandung

Auch nach der Trennung im Sommer 2016 waren die beiden ständig in Kontakt, sie blieb seine Vertrauensperson auf die er zählen kann.

Danielas Taktik ging auf: Bis heute scheint keiner ein ernsthaftes Interesse daran zu haben, die Trennung auch rechtskräftig zu machen. Im Gegenteil: Sie urlaubten letzten September sogar romantisch in Österreich, residierten im Fünf-Sterne-Hotel Schloss Fuschl. Und man konnte sehen: Nach fast 40 Jahren passt zwischen Daniela und Joachim einfach kein Blatt. Mit ihrer bodenständigen, ruhigen Art scheint Daniela ihren Jogi wieder für sich gewonnen zu haben. Was für ein großer Triumph für die Ehefrau!