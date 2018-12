Jogi Löw & seine Daniela: Weihnachten sind sie eine Familie!

"Ich wünsche mir nette und liebe Menschen um mich herum. Menschen, mit denen ich über das Jahr hinweg wenig zusammen bin“, verriet Joachim Löw gegenüber "Das neue Blatt" im letzten Jahr seinen Weihnachtswunsch. Wie nun berichtet wird, erfüllt sich Joachim „Jogi“ Löw in diesem Jahr wieder seinen großen Traum und verbringt das Fest der Liebe wohl mit seiner Mutter Hildegard, seinen Brüdern Markus (57) und Pit (54) sowie seiner Ehefrau Daniela (56)!

Jogi Löw ist ein Familienmensch

Vorbei die Gerüchte über eine neue Beziehung des Bundestrainers. Stattdessen klingt es so, als seien Jogi und seine Jugendliebe ein Herz und eine Seele und würden in diesem Jahr erneut romantisch unter dem Tannenbaum sitzen. Wie schön!

Jogi Löw: Er hat eine Neue! Und sie ist 26 Jahre jünger!

Daniela und kamen nie richtig voneinander los. Obwohl das Paar im August 2016 nach 30 Jahren Ehe seine Trennung bekannt gab, blieben sie miteinander verbunden. „Wir stehen uns weiterhin sehr nah“, betonte er kurz nach dem Liebes-Aus. Bis heute kümmert sich Daniela um Jogis Finanzen, blieb trotz Trennung eine seiner wichtigsten Bezugspersonen. Auch von einer Scheidung war nie die Rede!

Jogi und Daniela Löw stehen sich nahe

Daniela und Joachim Löw ergänzen sich perfekt. Während er alles Technische hasst, gehen Daniela diese Dinge leicht von der Hand. In seiner am 30. November erscheinenden Biografie („LÖW – Die Biographie“) heißt es dazu: „Vor allem bürokratische Pflichten oder Kapitalanlagen lagen dem Kaufmann Löw eher weniger.“ Daniela half ihm stets.

Seit 1978 gingen die beiden gemeinsam durchs Leben. Die Blondine verdrehte dem Fußballer bereits während ihrer gemeinsamen Ausbildung den Kopf. 1986 läuteten dann die Hochzeitsglocken. Als Joachim Löw in der -Welt Karriere machte und immer weiter in den Fokus der Öffentlichkeit geriet, mied Daniela das Rampenlicht. Sie hielt ihm den Rücken frei und fing ihn auf – war stets für ihren Mann da, wann immer er sie brauchte! In der Löw-Biografie heißt es über seine Ehefrau weiter: „Daniela wird auch nach dem Ende der Beziehung ihrem langjährigen Gatten ein wichtiger Ratgeber und Stabilisator bleiben.“

Jogi Löw bleibt seiner Heimat treu

Auch räumlich blieb das Paar sich nah. Wie „Bunte“ berichtet, kaufte sich Jogi erst im Frühjahr zwei Wohnungen in direkter Nachbarschaft zu Danielas Haus in Wittnau bei Freiburg, wo er mit ihr immer so glücklich war. „Ich habe in Berlin manchmal Termine und dann bin ich hier. Aber mein Wohnsitz ist in Freiburg – nach wie vor!“, stellte Jogi in "Das neue Blatt" klar. Das klingt wirklich alles sehr harmonisch. Mal abwarten, was das neue Jahr bringt...