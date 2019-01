Johann Lafer: Er macht Schluss!

Reddit this

Johann Lafer ist einer der erfolgreichsten Köche in Deutschland und besitzt auch ein Restaurant – doch genau das wird er jetzt schließen!

Sein Lokal „Val d'Or“ auf der Stromburg im Hunsrück hat macht er dich, wie er in der „Süddeutschen Zeitung“ verraten hat. „Ich will volksnäher werden und mich stärker konzentrieren, auf das, was mir schon immer wichtig war“, erzählt Johann Lafer.

Das Restaurant hatte er im Jahr 2004 eröffnet. „Um in der Sterne-Küche mitzuspielen, muss jede Deko bis ins kleinste Detail sitzen, extrem hochwertige Zutaten sind unabdingbar“, erzählt Johann Lafer. Doch genau das sei immer schwerer geworden.

"Wenn ich allein an Meeresfische denke: Wo sollen die denn herkommen, in der Qualität, in der Spitzenrestaurants sie benötigen?", fragt er weiter. Diese Problematik sei einer der Gründe, weshalb er sein Lokal nun schließen wird.