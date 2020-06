Johanna Bohnacker: Mörder nach 18 Jahren gefasst

Es begann eine großangelegte Suchaktion. Die Eltern boten einem möglichen Entführer sogar öffentlich Geld an. Doch die Hoffnungen, dass Johanna noch leben könnte, zerschlugen sich am 1. April 2000. Ein Spaziergänger fand ihre Leiche an der A5 bei Alsfeld.

Die heißeste Spur der Polizei: ein rotbrauner, tiefergelegter VW Jetta. Der Wagen wurde am Tattag in der Nähe des Ortes gesehen, an dem Johanna verschwand. Mit einem Phantombild wurde nach einem Mann Anfang 20 gefahndet. Jetzt endlich wurde der Tatverdächtige gefasst: Er ist vorbestraft und fuhr damals einen Jetta: Die Tat hat er inzwischen weitgehend gestanden. Gegen ihn erging Haftbefehl wegen Mordes und besonders schwerer sexueller Nötigung.

Auch seine Taten versetzen Deutschland in Angst: