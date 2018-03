Johanna Klum: Babygeschlecht enthüllt!

Im Juni soll es soweit sein: In weniger als drei Monaten soll das zweite Baby von Moderatorin Johanna Klum (37) zur Welt kommen. Jetzt wurde das Babygeschlecht enthüllt.

Johanna Klum: "Und jetzt wissen wir auch endlich was es wird"

"Und jetzt wissen wir auch endlich was es wird! Was glaubt ihr? Junge? Mädchen? Was sind Eure Tipps??", fragt die 37-Jährige ihre Fans auf ihrem Instagram-Profil. Die Moderatorin weiß also offenbar, was ihr Baby wird, möchte es der Öffentlichkeit jedoch noch nicht verraten.

Sie und ihr Mann freuen sich riesig auf das kleine Würmchen. "Endlich kann ich Dich spüren, mein Kleines! Und nichts fühlt sich schöner an", schrieb sie bereits zu Beginn des Jahres auf Instagram. Wie glücklich sie wohl erst sein wird, wenn sie ihr Baby endlichsehen kann.

Johanna Klum: Große Sorge um ihr Baby!

Auch Johanna Klums Tochter freut sich riesig

Und auch die dreijährige Tochter des Paares kann es sicherlich kaum erwarten, ein Geschwisterchen zu bekommen.

