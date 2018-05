Johanna Klum: Traurige Baby-Neuigkeiten!

Ohje, diese Nachricht ist definitiv ein Schock für alle Johanna Klum-Fans. Wie die schöne Brünette jetzt verkündet, war sie in großer Sorge um die Gesundheit ihres Babys - definitiv eine Hiobsbotschaft für ihre Fans! Viele Fragen sich: "Was fehlte Johanna und wie geht es ihr und ihrem Baby aktuell?"

Johanna Klum: Babygeschlecht enthüllt!

Johanna Klum: Große Sorge um ihr Baby!

Wie Johanna jetzt in ihrem privaten "Instagram"-Account berichtet, litt sie unter frühzeitigen Wehen. Der eigentliche Geburtstermin ihres Babys ist erst für Juli angesetzt - ein Schock für jede Mutter! Johanna verrät: "Auf den Schreck erstmal ne Waffel. oder 7!! Gestern hatte ich auf einmal Wehen… und das obwohl mein Baby doch eigentlich noch ein paar Wochen Zeit hat." Ebenfalls fügt sie hinzu: "Jetzt ist aber wieder alles entspannt! Und ich hoffe das bleibt auch noch ein bisschen so!! Drückt uns die Daumen." Ehrliche Worte, die ihre Besorgtheit ausdrücken! Das dies von ihren treuen Fans nicht lange unkommentiert bleibt, ist klar.

Johanna Klum: Ihre Fans stehen ihr bei

Obwohl Johanna ihren Fans bestätigt, dass es ihr -zum Glück- wieder bessergeht, lassen es sich ihre Followers nicht nehmen, die werdende Mami mit aufbauenden Worten zu unterstützen. So schreiben sie: "Ich drück die Daumen, ich hatte in SSW 32 auch leichte Wehen. Solange beim CTG alles in Ordnung ist, bereitet sich dein Körper nur drauf vor." sowie "Drücke dir die Daumen das alles gut geht, und dein Baby noch ein bisschen im Bauch bleibt." Mehr Fan-Liebe geht nicht! Ist zu hoffen, dass sich Johanna von dem Schreck schnell wieder erholen kann. Wir drücken ihr die Daumen!