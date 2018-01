Johanna Klum: Große Sorge um ihr Baby!

Johanna Klum ist schwanger und erwartet ihr zweites Kind im Sommer. Nun macht sie während der Schwangerschaft eine traurige Beichte.

Johanna Klum gestand, dass es ihr in den ersten drei Monaten überhaupt nicht gut ging. „Nachdem ich die ersten drei Monate, in denen es mir teilweise echt dreckig ging, überstanden habe, genieße ich meine Schwangerschaft gerade sehr!“, sagt Johanna Klum in der „Bild“-Zeitung.

Mittlerweile genießt sie ihre Schwangerschaft und hat viele Vorteile, wie sie verrät: „Besonders das nicht vorhandene schlechte Gewissen, wenn ich zum vierten Mal in der Woche Lust auf Pommes habe. Einfach herrlich!“

Trotz ihrer Schwangerschaft zieht sich Johanna Klum nicht aus der Öffentlichkeit zurück – ganz im Gegenteil: In diesen Tagen ist die 37-Jährige wieder auf der Fashion Week. Und das ist gar nicht so unkompliziert: „Während der Fashion Week schwanger zu sein, ist schon nicht so ganz einfach. Keine meiner Hosen passt mir noch“, so Johanna Klum. Sie kann es kaum erwarten, bis ihr zweites Baby das Licht der Welt erblickt – in rund 4 Monaten soll es dann endlich soweit sein…