Johannes B. Kerner: Abnehmerfolg - So hat er 10 Kilo verloren

Der Speck ist weg! hat in den letzten Monaten stolze zehn Kilo abgenommen. Das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen...

Johannes B. Kerner gesteht Knast-Aufenthalt

Johannes B. Kerner war unzufrieden

Der Anstoß zum war ein ganz einfacher: Johannes B. Kerner hat sich nicht mehr wohlgefühlt in seinem Körper. "Ich habe mehr als zehn Kilo abgenommen. Ich war einfach unzufrieden mit meiner Figur", so der Moderator gegenüber "Bild". Schon 2017 begann der Wandel. "Seither habe ich mich mehr bewegt und weniger gegessen", verrät der 53-Jährige weiter.

Johannes B. Kerner: Geheimwaffe Sport

Die Kilos purzelten aber nicht einfach so. Johannes B. Kerner hat viel Arbeit in seinen Body gesteckt. "Aktuell treibe ich fünf- bis sechsmal Sport in der Woche, das kann auch morgens sein. Ich laufe sieben Kilometer, schwimme bis zu drei Kilometer oder mache Workout", gesteht er. Doch die harte Arbeit zahlt sich aus. Denn so gut wie jetzt, hat sich der -Star lange nicht mehr gefühlt...