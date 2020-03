Johannes B. Kerner: Corona diagnostiziert!

Reddit this

Das Coronavirus verbreitet sich gerade auf der ganzen Welt. Jetzt hat es den ersten deutschen Promi getroffen...

Tom Hanks & Ehefrau Rita Wilson: Mit Coronavirus infiziert!

Johannes B. Kerner hat Corona

bestätigt jetzt auf seiner -Seite, dass er erkrankt ist. "Gestern Morgen bin ich mit sehr leichten Erkältungserscheinung aufgewacht. Um jedes Risiko zu vermeiden und schnell Klarheit zu erlangen, habe ich umgehend einen Covid-19-Test durchführen lassen. Diesen Test habe ich gemacht, um keinerlei Risiko für die Menschen in meinem Umfeld einzugehen", erklärt der Moderator. Überraschenderweise fiel der Test positiv aus. Wie es Johannes jetzt geht? "Mir geht es sehr gut, ich habe praktisch keine Symptome. Ich befinde mich in häuslicher Quarantäne, so wie das jetzt notwendig ist."

Seine Botschaft an alle Menschen: "Viel wichtiger ist mir aber, dass ich - nun als Betroffener - jede und jeden ermuntern möchte, sich sehr umsichtig zu verhalten. Abstand halten, hygienisch sein, möglichst wenig direkte soziale Kontakte. Darauf kann jeder achten. Wir sind dafür verantwortlich, dass sich die kranken, die älteren und schwächeren Menschen nicht einer zusätzlichen Gefahr aussetzen müssen. Die Ausbreitung des Virus muss verlangsamt werden."

wurde eiskalt ausgetauscht! Was passiert ist, erfahrt ihr im Video: