Johannes B. Kerner: Emotionale Worte nach der Corona-Quarantäne

Zwei Wochen lang durfte Johannes B. Kerner seine Wohnung nicht verlassen. Jetzt spricht er über seine Zeit in der Corona-Quarantäne.

Als vor rund einem Monat verkündete, dass er positiv auf das Coronavirus getestet wurde, war die Sorge groß. Mittlerweile geht es ihm zum Glück wieder gut und er hat sich vollständig erholt. Im Podcast „Forever Young“ spricht der 55-Jährige nun über die Quarantäne und seine Erfahrung mit Covid-19.

Johannes B. Kerner: Überraschendes Talkshow-Comeback

Emotionale Worte nach der Quarantäne

„Ich war in häuslicher Isolation. Von Donnerstagabend an 13,5 Tage. Die großen Kinder haben mich dann mit Essen versorgt, mit denen hatte ich Gespräche auf Distanz. Die haben die Tüte abgestellt und dann haben wir ein paar Minuten geredet, aber auf drei, vier Meter Abstand, was eine skurrile Situation ist“, erklärt Kerner dem Podcast-Host Nils Behrens.

Zwar hatte der Moderator kein Fieber und keinen Husten, kämpfte dafür jedoch mit anderen Symptomen. So konnte er beispielsweise nichts mehr riechen und schmecken. Außerdem war er ständig erschöpft. „Ich habe manchmal auf diesem Stuhl, auf dem ich jetzt auch sitze, den ganzen Tag gesessen und bin dann nur kurz zum Kühlschrank oder zum Balkon und war dann am Ende des Tages so platt, als hätte ich 24 Stunden gearbeitet. Ich habe gedacht, ich habe Schwerstarbeit betrieben“, erinnert er sich zurück.

Zum Glück geht es ihm nun gut und er kann seine Liebsten wieder in die Arme schließen…

