Johannes Haller: Bittere Beichte! Er kann es nicht mehr verbergen

Reddit this

So hat Johannes Haller sich das aber nicht vorgestellt! Während seiner Zeit in der häuslichen Isolation hat er ordentlich zugenommen. Und das passt dem Single-Boy überhaupt nicht in den Kram!

Yeliz Koc: Familienzuwachs! Jetzt besteht kein Zweifel mehr

Johannes ist entsetzt

In einem -Video verrät Johannes, dass er seit dem Beginn der Quarantäne sechs Kilo zugenommen hat. „Wir waren ja sechs Wochen wirklich nur drin“, klagt er. „Laut meinem Schrittzähler hatte ich im Schnitt nie mehr als 3.000 Schritte am Tag gemacht.“

Eine schmerzliche Lage für den 32-Jährigen, denn er litt damals unter starkem Übergewicht. „Ich war ja meine ganze Jugend total übergewichtig, bis ich so 20 war und musste dann wirklich hart dafür arbeiten“, erinnert er sich zurück. „Mein Körper neigt dazu, super schnell zuzunehmen.“

Nun will der 32-Jährige seinen Kilos den Kampf ansagen. Dabei setzt er auf eine hauptsächlich vegane Ernährung und viel Bewegung. Denn diese Dinge habe er in den letzten Wochen stark vernachlässigt, wie er verrät, „Und dazu kommt super viel Netflix, super viele Süßigkeiten, Arbeit und Stress – und das sieht man leider.“

Gefährlicher Diät-Wahn! Was ist nur mit los?