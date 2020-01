Johannes Haller: Er wandert nach Ibiza aus!

Die Koffer sind gepackt! Am Mittwoch geht es für Johannes Haller nach Ibiza. Dort will der sympathische Schönling von nun an leben.

Die Trennung von Johannes Haller und Yeliz Koc war ein großer Schock für die Fans. Während der 32-Jährige direkt in den Urlaub flog, um seinen Schmerz zu verarbeiten, verkroch seine Verflossene sich lieber auf der Couch. Jetzt verrät der -Star, dass er sein altes Leben endgültig hinter sich lassen möchte!

Yeliz Koc & Johannes Haller: Rührende Beichte nach der Trennung

Johannes wandert aus

Auf verrät Johannes, dass er nach Ibiza auswandern wird: „Noch in diesem Frühjahr werde ich mein neues Leben auf Ibiza als Captain einer Charter Yacht beginnen.“ Schon diese Woche wird er anfangen, sich dort nach Wohnungen umzusehen.

In Ibiza angekommen, will der smarte Boy dann eine Firma gründen und Spanisch lernen. „Da sind noch ganz viele Themen zu klären. Ich bin echt nervös und aufgeregt, freue mich aber auch wahnsinnig.“ Was seine Ex wohl dazu sagt, dass Johannes das Weite sucht?

