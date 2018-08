Johannes Haller: Fiese Abrechnung vor dem Finale!

Kurz vor dem Finale von "Promi " war für Johannes Haller überraschend Schluss. Dabei wurde der Ex-"Bachelorette"-Kandidat schon als heißer Favorit gehandelt. Zurück in Freiheit rechnet er jetzt knallhart mit seiner Konkurrenz ab...

Johannes Haller: Überraschende Affären-Beichte

Fake-Vorwürfe gegen Katja, Chethrin und Daniel

Als erstes bekommt Sex-Youtuberin Katja Krasavice ihr Fett weg. "Ich habe zwei Seiten von ihr kennengelernt. Zum einen die starke Geschäftsfrau, die weiß, wie sie mit ihren Reizen spielen muss. Und zum anderen das zerbrechliche Mädchen, dass auch mal weint, weil sie Sorgen hat. Da hatte ich einfach Mitleid mit ihr", erzählt Johannes im Interview mit "Focus Online".

Und auch an der Romanze zwischen Chethrin Schulze und zweifelt Johannes. "Mir war es suspekt, dass Daniel während der Show nichts unternommen hat, um sich Chethrin so wirklich zu nähern. Denn es gibt ja Gerüchte, die beiden hätten sich schon vor ‚ ‘ gekannt – und dass daran die Liebe zu Daniels Ex Kristina zerbrochen sei. Mir kam es einstudiert vor, als Daniel dann gleich zu Beginn gefragt hat, wie man Chethrins Namen ausspricht, so als ob sie sich gar nicht kennen" so Johannes. Zukunftschancen sieht er für die beiden nicht: "Ich habe Daniel als charismatischen und intellektuellen Mann kennengelernt. Da sehe ich Chethrin nicht an seiner Seite, auch wenn sie ihn sofort angehimmelt hat."

Katja Krasavice packt aus! Das lief wirklich mit Pascal Behrenbruch

Wer ist der Favorit von Johannes?

Doch er hat im Container auch Freunde dazu gewonnen: "Alphonso gönne ich den Sieg, weil er das Team bereichert – und sich für jeden einzelnen von uns eingesetzt hat. Mit ihm habe ich auch so viel gescherzt, das hat Sat.1 gar nicht alles gezeigt. Sollte Silvia die 100.000 Euro gewinnen, bin ich mir sicher, dass sie das Geld für etwas Gutes einsetzt und es nicht verballern würde. Daher sei auch ihr der Erfolg gegönnt."

Wer wirklich als Sieger aus der Show geht? Das wird sich heute Abend um 20:15 Uhr bei Sat.1 zeigen...