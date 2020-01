Johannes Haller: Nachdenkliche Zeilen! Bereut er die Trennung von Yeliz?

Reddit this

Bereut Johannes Haller die Trennung von Yeliz Koc? Auf Instagram schlägt der 31-Jährige plötzlich nachdenkliche Töne an.

Die Trennung von Johannes Haller und Yeliz Koc ist für viele Fans immer noch sehr schwer zu akzeptieren. Auch das ehemalige Traumpaar scheint den Schmerz noch nicht überwunden zu haben. Vor wenigen Tagen gestand die 26-Jährige, sehr unter der Situation zu leiden.

Johannes Haller & Yeliz Koc: Trennung! Sie bestätigen das traurige Liebes-Aus

Bereut Johannes die Trennung?

Auch Johannes meldet sich jetzt zu Wort. Er reiste nach der Trennung direkt nach Kapstadt. Eine spontane Idee! „Ich muss mich einfach selbst finden“, erklärt er auf . Er wollte dringend an einen Ort reisen, an dem ihn niemand kennt und er allein sein kann. „Ich mache es natürlich, um mich abzulenken. Ich möchte mich aber auch selbst besser kennenlernen", so der 31-Jährige.

Obwohl er im Urlaub viel Spaß hat und neue Dinge erlebt, bricht manchmal alles über ihm zusammen: „Natürlich habe ich meine Tiefs am Tag und frage mich 'War das alles überhaupt richtig?'" Mehr möchte Johannes dazu allerdings nicht sagen…

