Johannes Haller: Überraschende Affären-Beichte

Wer hatte denn jetzt was mit wem? Bei den ganzen Liebesdramen unter den Kandidaten von „Promi “ kann man schon mal durcheinander kommen. Zum Glück klärt Johannes Haller auf...

Johannes' Freundin Yeliz ohrfeigte "Bachelor" Daniel

"Ich raff das ganze Konstrukt noch nicht. Kannst bitte nochmal von vorne anfangen?", fragt Cora beim Gespräch am Lagerfeuer nach. Johannes lässt sich nicht lange bitten - und erläutert die Situation zwischen den Kuppelkandidaten. "Daniel war ja 'Bachelor' in der aktuellen Staffel. Ich war bei der 'Bachelorette'. Meine Freundin Yeliz war in seiner Staffel. Sie hat um ihn gebuhlt", erzählt er. „Dort haben sie sich auch geküsst. Daniel hat sie dann rausgewählt, daraufhin hat sie ihm dann eine Backpfeife gegeben." "Warum?", hakt Cora nach. "Yeliz war enttäuscht, weil sie am Abend vor der Entscheidung noch ein Date hatten, er hat sie geküsst und eigentlich hat alles ganz gut ausgesehen. Aber er hat sie dann rausgewählt und sie hat sich dann verarscht gefühlt."

Heiße Nachrichten zwischen Chethrin und Daniel

Auch über die angebliche Affäre zwischen Daniel und Chethrin packt Johannes aus. Immerhin war Daniel damals eigentlich noch mit seiner Auserwählten Kristina Yantsen zusammen. "Seine damalige Freundin hat ihm unterstellt, dass er keine Zeit gehabt hätte. Dann gab es später quasi das Thema, ob diese Chethrin Schulze damit zu tun hat. Dass Chethrin ihm geschrieben hätte und Kristina hätte eine Nachricht davon gesehen, wie sie miteinander schreiben", sagt er.

Überraschende Affären-Beichte von Johannes

Während Daniel und Chethrin ihr Techtelmechtel weiterhin bestreiten, macht Johannes kein Geheimnis aus seiner Vergangenheit mit der " "-Kandidatin. "Chethrin und ich haben uns mal gedatet", gibt er zu. Die Affäre ging aber nicht lange. "Dann habe ich Chethrin auf einer Veranstaltung gesehen und da hat sie so einen Spruch gebracht, der schon in die Richtung ging, dass sie und Daniel miteinander Kontakt haben."

"Hör mal, da hat ja jeder jeden gedatet", bringt Cora das Liebeskarussell auf den Punkt. Wer weiß, welche Paare sich noch im "PBB"-Haus finden...