Johannes Haller & Jessica Paszka: Aus und vorbei! Jetzt kommt alles anders

Es war doch alles schon so aufwendig geplant. Erst sollte es eine standesamtliche Hochzeit geben und anschließend eine romantische Feier mit Freunden und Familie. Johannes Haller und Jessica Paszka hatten es sich alles so schön ausgemalt. Doch nun verkündete der Influencer und Unternehmer überraschend auf Instagram, dass es alles nicht so wie geplant stattfinden kann: "Wenn man jetzt mal die Nachrichten folgt, da schlägt dieses gemeine Unwort mit C wieder hart zu. Und das betrifft uns dieses Mal echt persönlich, weil wir heiraten im Dezember und haben das alles so ein bisschen anders geplant."

Das Paar steht vor großen Hürden und Entscheidungen, denn die Hochzeit kann womöglich nicht so stattfinden, wie es sich Jessi und Johannes gewünscht haben. Der Grund ist die Corona-Pandemie und die hohen Fallzahlen in Deutschland. Statt einer romantischen Feier, müssen sie nun eine Party mit 2G-Regeln ausrichten. Die Stimmung bei Johannes ist sichtlich getrübt!