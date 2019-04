Johannes Haller und Yeliz Koc galten als " "-Traumpaar. Das war einmal! Johannes soll seine Ex gleich zu Beginn der Beziehung betrogen haben.

Yeliz platzt der Kragen

Auf macht Yeliz jetzt ihrem Ärger Luft. "Es ist ein komisches Gefühl, auf einmal heimzukommen und da ist niemand, der auf einen wartet. Und es riecht eben noch nach deinem Partner, mit dem du es als Heim geteilt hast", erklärt sie. Das Verhalten ihres Ex-Freundes geht ihr gehörig auf die Nerven. "Er hat so gute Laune, ihm geht's ja wirklich gut. Wenn ich zu Hause bin, läuft er pfeifend durch die Wohnung und ist unterwegs, trifft sich mit Freunden und ist so gut drauf, lacht laut am Telefon und will mich damit noch provozieren."

Johannes Haller: Überraschende Affären-Beichte

Yeliz Koc: "Du bist einfach der größte Schauspieler!"

Viele von Johannes Aussagen haben sie tief verletzt. "Es tut mir leid, Johannes, dass ich das jetzt so sage, aber du bist einfach der größte Schauspieler! Bitte hör doch auf damit und tu nicht so, als würdest du mich vermissen und würdest leiden", ätzte sie weiter. Außerdem deute sie an, dass Johannes noch sehr viel mehr Dreck am Stecken hat. Es ist sicherlich nur eine Frage der Zeit, wann sich Johannes zu den ganzen Vorwürfen zu Wort meldet....