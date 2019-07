Johannes Haller & Yeliz Koc: Getrennt! Bitteres Tränen-Drama

Johannes Haller und Yeliz Koc lernten sich bei „ “ kennen und lieben. Kurz darauf zogen die beiden zusammen. Doch der Alltag holte sie schnell ein. Plötzlich machten erste Krisengerüchte die Runde und viele Fans waren sich sicher, dass eine Trennung nur eine Frage der Zeit ist. Anfang April verkündete der -Star dann tatsächlich das Liebes-Aus auf . Kurz darauf meldete sich auch seine Verflossene zu Wort. "Ich leide total unter dieser ganzen Sache und ich weiß, es wird mich Wochen und Monate lang echt auffressen. Ich habe echt sehr, sehr viel geweint", erklärte sie enttäuscht. "Es wird die schlimmste Zeit, die ich in meinem Leben haben werde."

Das Sommerhaus der Stars: Diese Promi-Paare sind dabei!

Johannes Haller & Yeliz Koc: Getrennt!

Doch wie kam es zur Trennung? Wie Johannes gestand, hat er seine Yeliz auf Mallorca betrogen! „Yeliz ist gegegangen. Und in dieser Zeit war ich mit zwei anderen Mädels auf einem Boot unterwegs. Und dann ging es da nochmal heiß her“, erklärt er gegenüber . „Yeliz hat es dann rausbekommen und Bilder und Videos gesehen. Und sie hat es erstmal für sich behalten“. Als die beiden dann doch noch darüber sprachen, war das Drama groß. Obwohl die 25-Jährige ihrem Liebsten vergeben konnte, zerbrach ihre Liebe nur wenige Monate später.

Romantischer Neuanfang

Viele Fans gaben jedoch Yeliz die Schuld am Aus. Auf Instagram wurde die brünette Schönheit immer wieder als fiese Zicke dargestellt. Johannes nahm sie gegenüber RTL in Schutz. "Mich macht so was sauer und traurig, wenn jemand – auch wenn sie jetzt meine Ex-Freundin ist – so dermaßen durch den Dreck gezogen wird." Scheinbar hatte er immer noch Gefühle für Yeliz, denn rund einen Monat später wagten die beiden bereits einen Neuanfang. Im „Sommerhaus der “ wollen sie ihre Liebe nun auf die Probe stellen.

Hat ihre Liebe eine Chance?

Im vergangenen Jahr trennten sich Bert Wollersheim, und nach der Teilnahme an der TV-Show von ihren Partnern. Kein Wunder: Im Sommerhaus stoßen alle an ihre Grenzen. Ob Johannes Haller und Yeliz Koc wohl schon wieder eine tränenreiche Trennung droht? „Das wird eine krasse Beziehungsprobe für beide! Ich bin gespannt, wie die beiden sich schlagen werden“, sagt ihre Schwester und Managerin Filiz Rose gegenüber BILD.