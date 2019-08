Johannes Haller & Yeliz Koc: Klare Worte nach ihrem Aus!

Gestern Abend knallte es gewaltig zwischen Johannes Haller und . Die Konsequenz: Johannes und seine Yeliz mussten ihre Koffer packen. Nach ihrem Auszug haben sie ein ehrliches Fazit gezogen....

Johannes Haller: "Jeder Verrat macht dich intelligenter"

Johannes meldete sich bereits vor der Ausstrahlung via zu Wort. Sechs Dinge habe in der Zeit im "Sommerhaus" gelernt. "Jeder Rückschlag macht dich stärker. Jeder Verrat macht dich intelligenter. Jede Enttäuschung macht dich geschickter. Jede Erfahrung macht dich weiser. Menschen, die Mitleid wollen und sich selbst ausgrenzen, sind gefährlich. Wenn SIE sagt es sind Würfel, sind es verdammt nochmal WÜRFEL."

Süße Liebeserklärung an Elena Miras und Mike Heiter

Yeliz dankte vor allem Elena Miras und Mike Heiter. "Ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der so krass, nicht hinter, sondern VOR MIR stand wie Elena! Eigentlich war ich immer die Person, die ihre Freunde beschützt und gestärkt hat, aber dieses Mal war es umgekehrt! Solche Freunde braucht die Welt! Und diesen Menschen habe ich in ihr gefunden", schwärmte die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin auf ihrem Account. "Der größte Sieg für uns ist es, so tolle Menschen gewonnen zu haben! Danke an Elena und Mike! Man kann über Menschen sagen, was man will, aber Loyalität und Freundschaft kennen nur noch wenige! Ich wünsche euch den Sieg!"

Ob sich Elena und Mike wirklich bis an die Spitze kämpfen werden? Das wird sich nächste Woche im großen Finale zeigen...

