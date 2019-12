Johannes Haller & Yeliz Koc: Liebes-Drama? Diese Zeilen sorgen für Verwirrung

Reddit this

In diesem Jahr verbringen Yeliz Koc und Johannes Haller das Weihnachtsfest getrennt voneinander. Während die 26-Jährige mit ihrer Mama in Hannover ist, feiert ihr Schatz mit seiner Verwandtschaft am Bodensee.

Mysteriöser Post wirft Fragen auf

Es ist nicht ungewöhnlich, dass Paare die Feiertage auch mal getrennt voneinander verbringen. Ein mysteriöser Post von Yeliz wirft nun allerdings Fragen auf. In ihrer -Story schreibt sie: „Ich erzwinge nichts mehr. Was läuft, läuft. Was kaputt geht, geht kaputt. Ich habe nur noch Platz und Energie für Dinge, die mir wichtig sind." Bezieht der Spruch sich etwa auf ihre Beziehung mit Johannes?

Im vergangenen April kriselte es so heftig zwischen den beiden, dass sie ihre Beziehung beendeten. Kurz darauf rauften sie sich jedoch wieder zusammen und beschlossen, ihrer Liebe eine letzte Chance zu geben. Bleibt zu hoffen, dass die dunkelhaarige Schönheit in ihrem Posting nicht von Johannes gesprochen hat…

