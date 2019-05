Johannes Haller & Yeliz Koc: Liebescomeback nach Rosenkrieg?

Reddit this

Nähern sich die "Bachelor in Paradise"-Kandidaten Johannes Haller und Yeliz Koc etwa wieder an? Das spricht dafür...

Vor rund einem Monat gaben Johannes Haller und Yeliz Koc ihre Trennung bekannt. Anschließend lieferten sie sich einen fiesen Rosenkrieg. Sie machte ihrem Ärger via Luft. "Er hat mir gesagt, dass er die letzten zwei Monate nur aus Mitleid mit mir zusammen war", jammerte die brünette Schönheit. Doch das scheint mittlerweile Schnee von gestern zu sein.

Wilde Party-Nacht in München

Die Hinweise auf ein Liebescomeback der Kuppelshow-Kandidaten verdichten sich immer mehr. Erst kürzlich wurden die beiden knutschend auf der Aftershow-Party der About You in München erwischt. Angeblich verließen sie die Location sogar gemeinsam.

"Bachelor in Paradise"-Johannes Haller & Yeliz: Beim Knutschen erwischt!

Yeliz Koc: "Wir möchten uns nochmal die Chance geben?

Zweiter Hinweis: Yeliz und Johannes tauchen wieder in den Instagram-Storys des jeweils anderen auf. "Für den ein oder anderen mag es jetzt überraschend wirken, aber ich bin gerade mit Johannes unterwegs. Wir haben uns echt viel ausgesprochen", erzählte sie kürzlich. Auch den abgesagten Urlaub machen sie jetzt doch zusammen. "Abgesehen von dem Geld möchten wir uns einfach nochmal diese Chance geben. Wir möchten uns diese Zeit nehmen. Auch wenn wir auf Bali sein werden, werden wir nicht rund um die Uhr posten. Klar, werden wir euch mitnehmen, aber ein bisschen weniger als sonst. Und dann werden wir gucken, wo der Weg uns hinführt..." Wer weiß, vielleicht kehren sie aus dem Urlaub ja wirklich wieder als Paar zurück...