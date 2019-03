Johannes Haller & Yeliz Koc: So steht es wirklich um ihre Beziehung

Bei Johannes Haller und seiner Yeliz Koc kriselte es in letzter Zeit gewaltig. "Es sind ein paar Sachen vorgefallen, die in einer Beziehung nicht okay sind", gab sie gegenüber zu. Und auch er zweifelte an der Beziehung: "Ja, wir sind uns im Moment nicht sicher, wie unsere gemeinsame Zukunft aussieht." Sogar das Thema Trennung stand im Raum.

Johannes Haller: "Wir lieben uns und wollen zusammen bleiben"

Jetzt hat sich das Paar wohl endlich ausgesprochen. In seiner -Story sprach Johannes Klartext: "Ja, wir hatten eine kleine Krise. Wir haben entschieden an unserer Beziehung zu arbeiten. Wir lieben uns und wollen zusammen bleiben." Genaueres wolle er demnächst in einem neuen -Video erzählen.

"Bachelor in Paradise"-Johannes Haller & Yeliz: Sie wagen den nächsten Schritt

Liebe auf dem zweiten Blick

Johannes und Yeliz lernten sich bei der Dating-Show " " kennen. Doch errst nach den Dreharbeiten funkte es zwischen den beiden. Übrigens sind Johannes und Yeliz das einzige "BiP"-Paar, das noch zusammen ist. Sowohl die Beziehung von Evelyn Burdecki und Domenico De Cicco, als auch von Philipp Stehler und Pam Gil Mata endete in einer fiesen Schlammschlacht.