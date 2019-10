Johannes Haller & Yeliz Koc: Traurige Baby-Beichte

Reddit this

Die Fans würden sich so sehr wünschen, dass Yeliz Koc und Johannes Haller eine eigene Familie gründen. Doch das wird vorerst wohl nicht passieren.

Vor wenigen Wochen verriet Yeliz Koc ihren Fans, sich ein Kind zu wünschen. Nun scheint sie der Sache jedoch noch etwas Zeit geben zu wollen. Auf eine Schwangerschaft und ein geregeltes Familienleben hat sie momentan nämlich einfach keine Lust.

Keine Lust auf Baby-Druck

Während einer Fragerunde auf will ein Fan wissen, ob Yeliz sich eigene Kinder wünscht. „Ich bin noch nicht bereit“, erklärt sie und verrät, sich durch Social Media manchmal sehr unter Druck gesetzt zu fühlen. „Ich möchte noch so viel machen.“ Mit ihren 25 Jahren will die dunkelhaarige Schönheit sich deshalb ruhig noch ein wenig Zeit lassen.

Yeliz hat keine Lust darauf, sich selbst unter Druck zu setzen. „Ich habe schlimme Erfahrungen damit gemacht“, verrät sie geknickt. Das werde ihr nicht noch einmal passieren.

