Johannes Haller & Yeliz Koc: Trennung!

Ihre Liebe fing so romantisch an! Letztes Jahr nahmen Johannes Haller und Yeliz Koc an der Dating-Show " " teil, Obwohl sich die beiden in der Show gegeneinander entschieden, funkte es nach den Dreharbeiten. Die beiden ließen keine Gelegenheit aus um ihren Followern zu zeigen, wie glücklich sie doch sind. Ende letzten Jahres zogen sie sogar zusammen. Doch jetzt ist alles aus und vorbei!

Endgültige Trennung bei Johannes und Yeliz

Johannes teilte die traurige Nachricht in seiner -Story mit. "Yeliz und ich waren uns lange nicht sicher, wie wir es euch sagen sollen. Heute haben wir uns endgültig entschieden, dass jeder künftig seinen eigenen Weg geht. Wir sind beide dankbar für die schöne Zeit und möchten uns bei euch allen für euren Support bedanken", erklärte er.

Dieses Statement veröffentlichte Johannes auf Instagram Foto: Instagram/ johannes_haller

Johannes Haller: Überraschende Affären-Beichte

Vor ein paar Wochen wollten sie noch kämpfen

Schon länger kriselte es zwischen Yeliz und Johannes. Doch beide wollten um die Beziehung kämpfen. "Ja, wir hatten eine kleine Krise. Wir haben entschieden an unserer Beziehung zu arbeiten. Wir lieben uns und wollen zusammen bleiben", sagte Johannes damals. Jetzt haben sie den Kampf um die Liebe doch verloren...