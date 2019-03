Johannes Haller & Yeliz Koc: Trennung? Jetzt spricht er Klartext!

Reddit this

Steht die Trennung von "Bachelor in Paradise"-Paar Johannes Haller und Yeliz Koc kurz bevor? Jetzt meldete sich Johannes zum ersten Mal zu Wort...

Alles fing so romantisch an! Johannes Haller und Yeliz Koc lernten sich bei der Dating-Show " " kennen. Doch gefunkt hat es erst auf dem zweiten Blick. In der Show entschied sich Johannes gegen Yeliz. Nach der Aufzeichnung wurden die beiden dann aber doch ein Paar. Seitdem zeigen sie der Öffentlichkeit regelmäßig, wie glücklich sie doch sind. Doch mittlerweile kriselt es gewaltig zwischen den beiden...

Johannes Haller: "Die Schlacht um die Liebe ist noch nicht vorbei!"

"Es sind ein paar Sachen vorgefallen, die in einer Beziehung nicht okay sind", erzählte Yeliz jetzt im Interview mit . Sie bräuche etwas Bedenkzeit. Johannes schwieg zu den Vorwürfen - bis jetzt!

Johannes Haller: Überraschende Affären-Beichte

Via meldete er sich erstmals zu Wort. "Ja, wir sind uns im Moment nicht sicher, wie unsere gemeinsame Zukunft aussieht", schrieb er in einem langen Statement. "Uns beiden ist klar, wenn der Fall einer Trennung eintritt, sind wir beide die Verlierer, weil beide den Kampf für die Liebe aufgegeben haben, aber im Moment ist diese Schlacht um die Liebe nicht vorbei!"

Deshalb steht die Beziehung von Johannes und Yeliz auf der Kippe

Auch über die Gründe für die Liebes-Krise sprach Johannes: "Für viele von uns ist Liebe etwas selbstverständliches, nachdem der Alltag kommt. Manchmal merken wir nicht, wie wir mit vielen kleinen Stichen unbewusst unserem Partner Stiche im Herz zufügen, die eine Narbe hinterlassen. In unserem Fall, habe ich sehr viel dazu beigetragen, dass sich die Liebe von Yeliz zu mir verändert hat! Sie hat sich nie großartig über Kommentare von außen beschwert und auch den ganzen Druck von außen alles mit sich selbst ausgemacht, um mich zu schützen! Das hat tiefe Schmerzen in ihr verursacht, die wieder unsere Beziehung verändert haben."

Lässt sich nur hoffen, dass Johannes und Yeliz doch wieder zusammenraufen...