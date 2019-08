Johannes Haller & Yeliz Koc: Zuckersüße Baby-News!

Reddit this

Die Liebesgeschichte von Johannes Haller und Yeliz Koc gleicht einer Achterbahnfahrt. Vergangenes Jahr lernten sie sich bei " " kennen. Doch er schickte sie wegen einer anderen Frau nach Hause. Erst nach der Show funkte es zwischen Johannes und Yeliz. Im Juli dann der Schock! Die beiden verkündeten ihre Trennung. Kurz danach kam es jedoch zum Liebecomeback. Und das scheint geglückt zu sein. Aktuell kämpfen die -Sternchen gemeinsam im "Sommerhaus der " um den Titel - und denken sogar schon über Nachwuchs nach...

Umzug aus einem süßen Grund

Bei " Privat" verriet Yeliz, dass sie September vom Bodensee nach Hannover zieht. "Wir haben schon den Mietvertrag unterzeichnet", freute sie sich. Der Umzug hat nämlich einen ganz besonderen Grund. Das Paar will in nächster Zeit eine Familie gründen. "Ja, wir möchten auch ein Kind!"

Yeliz plant eine weitere Beauty-OP

Doch vorher muss sich Yeliz nochmal unters Messer legen. Vor einigen Monaten ließ sie sich die Brüste vergrößern. Doch nicht alles lief nach Plan. "Leider hatte ich von Anfang an Brustschmerzen. Ich dachte, es wird besser, wurde es aber nie!", erklärte die 25-Jährige auf . Da Yeliz befürchtet, dass die Schmerzen während der Schwangerschaft noch schlimmer werden, will sie sich noch einer OP unterziehen. Im Winter soll es soweit sein. Dann werden ihre Silikonkissen (Größe 75 C) gegen noch größere ausgetauscht. "Wenn ich sie schon mal austauschen muss ..."

