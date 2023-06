Johannes Oerding: Neue Freundin nach der Trennung!

Angeblich hat Johannes keine Zeit verloren und die passende Mama bereits gefunden. "Es wird schon wieder getuschelt, dass es womöglich schon eine andere Frau in seinem Leben geben könnte", so May weiter. Offiziell bestätigt wurde die Beziehung aber noch nicht. "Da müssen wir dann warten, bis er sich dazu selbst äußert. Beim nächsten Konzert ist dann vielleicht eine andere Frau an seiner Seite..."

Wie sieht Johannes Oerding eigentlich ohne Hut aus? Das seht ihr hier im Video: