Johannes Oerding: Sein neues Leben nach der Trennung von Ina Müller

Johannes Oerding und Ina Müller waren schon immer sehr unabhängig. Hochzeit und Kinder waren kein Thema bei den beiden. Die Zwei haben nicht einmal zusammengelebt. Gegenüber "BZ" verriet er einmal: "Wir ticken sowieso sehr gleich: Wir sind beide schlechte Beifahrer, wir halten beide gern die Zügel in der Hand. Würden wir zusammen wohnen, wäre es too much, dann würde irgendwann die Bude brennen." An seinem Lebensstil ändert sich somit ziemlich wenig.