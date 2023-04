Johannes Oerding & Ina Müller: Süße Beichte! Jetzt ist es also offiziell

Dieses Kennenlernen ist mittlerweile 14 Jahre her. Seit dem sind die beiden glücklich miteinander. Auch, weil sie sich den nötigen Freiraum geben. Als Musiker sind sie viel unterwegs. Beide gehen regelmäßig auf Tour. Zuletzt drehte Johannes in Südafrika die neue Staffel von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert". Das bedeutet, dass das Paar immer wieder räumlich getrennt ist. Nach so einer Zeit muss man wieder zueinanderfinden, verrät der Sänger in der NDR-Sendung "DAS!": "Ich glaube, es ist eher, man muss sich wieder ein bisschen kennenlernen, je nachdem wie lange natürlich die Zeit dazwischen war. Aber auch das lernt man ja mit den Jahren, man weiß, dass es so ist. Und von daher kann man dem auch schon vorbeugen. Also es ist mal so, mal so, und ich habe das Gefühl, ich komme ganz gut klar damit. Und wir haben mittlerweile einen guten Handwerkskoffer mit Tools, die uns das Leben leichter machen."

Es ist sicherlich nicht immer einfach, doch die beiden haben einen Weg gefunden, sich ihr Glück zu bewahren. Die 14 glückliche Jahre gemeinsam sind der beste Beweis dafür...

