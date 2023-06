Johannes Oerding & LEA: Süßes Geständnis! Jetzt ist es raus

In der letzten "Sing meinen Song"-Sendung drehte sich alles im Johannes Oerding. Die Teilnehmer coverten also seine Songs - so auch Sängerin LEA, die ihm - wie sie selbst sagt - den Start in die ganz große Karriere zu verdanken hat. Kurz bevor sie den Song "Nichts geht mehr" von Johannes zum Besten gab, gesteht sie ihm ihre Dankbarkeit: Damals, als sie noch nicht bekannt war, nahm er sie als Support-Act mit auf seine Tour, was der Anfang ihrer mittlerweile steilen Karriere war, erzählt sie.

