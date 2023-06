Johannes Oerding: Unverhofftes Vaterglück kurz nach der Trennung von Ina Müller

Am Dienstag (20.15 Uhr, Vox) läuft eine neue Folge von "Sing meinen Song". An diesem Abend steht Johannes Oerding im Mittelpunkt und wird von seinen Kollegen gefeiert. Was man sofort in der Sendung sieht? Er und Nico Santos stehen sich extrem nah. So nah, dass der Blondschopf offenbar wie ein Papa für seinen jungen Kollegen ist. "Ich spüre schon, dass ich hier als Papa-Schlumpf angesehen werde", grinst er im Interview. "Nico Santos nennt mich auch immer Papa!" Wie süß!

Eigene Kinder hat der Musiker nicht. Er hat sich bewusst dagegen entschieden. "Ich habe bewusst keine Kinder, weil ich dann meinen gesamten Fokus auf den Nachwuchs legen würde. Im Moment liebe ich meinen Beruf und meine Musik so sehr, dass ich nicht abwägen möchte zwischen meinem Musikerleben und einer Vaterrolle", verriet er erst kürzlich im Interview mit dem Magazin "Emotion". Aber auch ohne eigene Kids hat er in seinen Musiker-Freunden eine liebe Familie gewonnen.

