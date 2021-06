John Gabriel: Der Soap-Star ist tot!

John Gabriel wurde am 25. Mai 1931 geboren. In der US-Soap "Ryan's Hope" wurde er vor allem durch die Rolle Seneca Beaulac bekannt. Er spielte auch in "General Hospital", "Seinfeld" und auch "Law & Order" mit. Der Schauspieler wirkte auch in zahlreichen Filmen mit - darunter "The Young Lions" (1958), "Identity Unknown" (1960), "Sex and the College Girl" (1964), "Red Line 7000" (1965), "Hell's Bloody Devils" (1970), "Just Tell Me What You Want" (1980) oder "The Return of Superfly" (1990). Im Jahr 1980 wurde er für einen Emmy nominiert.

2021 sind weitere Stars verstorben - mehr dazu erfahrt ihr im Video: