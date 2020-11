John Gilbert Getty: Der Öl-Erbe wurde tot aufgefunden

Trauriger Abschied von John Gilbert

"Schweren Herzens gibt Gordon Getty den Tod seines Sohnes, John Gilbert Getty, bekannt", lässt ein Sprecher verkünden. "John war ein talentierter Musiker, der Rock ’n’ Roll liebte. Wir werden ihn sehr vermissen."

Auf Instagram nimmt Johns Tochter Ivy mit einer Reihe von Fotos Abschied von ihrem Vater. "Mein Vater war der coolste Mann, der jemals auf diesem Planeten gelandet ist, und ich werde für immer die stolzeste Tochter sein. Ich liebe dich so sehr, Dad ... das Leben ist manchmal grausam", schreibt sie dazu.

In ihrer Instagram-Story teilt die 24-Jährige außerdem einige interessante Fakten über ihren Vater. So verrät sie beispielsweise, dass er seine Eiscreme vor dem Verzehr gerne eine halbe Stunde lang in den Kühlschrank stellte, damit sie flüssiger wird. Außerdem gibt sie zu, jede Freundin ihres Vaters furchtbar behandelt zu haben, weil sie nicht wollte, dass jemand ihren Platz einnimmt.

Wie traurig! Von diesen Stars mussten wir uns 2020 bereits verabschieden: