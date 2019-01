John Kelly: Let's Dance-Überraschung!

John Kelly haut auf dem Eis alle um. Er ist nicht nur grazil, sondern übermittelt vor allem auch Emotionen beim Tanzen. Macht er nach "Dancing on Ice" auch bei "Let's Dance mit?

John Kelly bei "Let's Dance?"

Mit inTouch Online sprach er ganz offen über die Show. Er hatte nämlich zumindest schonmal den Vorschlag bei der Tanzshow mitzumachen. "Mein Anwalt hat mir vorgeschlagen, dass ich zu Let’s Dance gehe. Aber ich habe mich dagegen entschieden. Zumindest für den Moment. Ich wollte lieber bei „Dancing on Ice“ mitmachen. Aber ich sage nicht zu 100 Prozent nein zu Let’s Dance. Es ist möglich, dass ich irgendwann auf dem Parket stehen", verrät der Sänger offen.

Gut möglich also, dass wir den -Star bald über das Parket schweben sehen. Tanztalent hat er jedenfalls...

John Kelly hat Ballett getanzt

John Kelly hat früher Ballett getanzt. "Schon als ich vier Jahre alt war, hat meine Mama uns den Plattenspieler angemacht und wir haben immer getanzt. Sie hat uns immer animiert, ich bin damit aufgewachsen", so John Kelly gegenüber inTouch Online.

Mit etwa zehn Jahren bekam er in Stuttgart Ballett-Unterricht. Doch sein Traum vom Tanzen ist schnell geplatzt! "Es war eine der besten Schulen der Welt. Ich war so glücklich. Aber zur gleichen Zeit kam ein Plattenvertrag zu Stande und plötzlich ging alles viel mehr in Richtung Musikkarriere – worüber ich natürlich sehr glücklich bin. Die Tanzkarriere ist dadurch unterbrochen worden und ist seitdem nie wieder zustande gekommen", so der 51-Jährige. Der Rest ist Geschichte...

