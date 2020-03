Reddit this

John Kelly: "Let's Dance"-Schock! Er ist in der nächsten Show nicht dabei

Traurige Nachrichten von "Let's Dance"! John Kelly kann in der nächsten Show nicht dabei sein.

Heute Abend flimmert die vierte Live-Show von "Let's Dance" über die -Bildschirme. Doch ein Promi fällt leider aus...

Deswegen verlässt John Kelly "Let's Dance"

John Kelly wird heute leider nicht über Parkett schweben. Der Grund: Es gab einen Krankheitsfall in der Familie. Sender betont jedoch, dass es sich nicht um Corona handelt. Ob John nächste Woche wieder dabei sein wird, ist noch völlig unklar. An der Show ändert sich deswegen allerdings nichts. Am Ende wird ein Paar wie gewohnt rausgewählt.

John Michael Kelly & Maite Itoiz: Wer ist die Frau an seiner Seite?

Muss auch Victoria Swarovski aussetzen?

Einige Tage stand auch Victoria Swarovskis Teilnahme auf der Kippe. Die Moderatorin war für ein Foto-Shooting im Risikogebiet Madrid. Eigentlich hätte sie 14 Tage zu Hause bleiben müssen, doch sie ließ sich sofort auf das Coronavirus testen. Das Ergebnis fiel glücklicherweise negativ aus.

Drama um Laura Müller hinter den Kulissen! Mehr dazu erfahrt ihr im Video: