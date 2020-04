John Kelly: Trauriger Todesfall in der Familie

John Kelly muss momentan einiges durchmachen. Nach der vierten "Let's Dance"-Show stieg er freiwillig aus, um seine kranke Frau Maite Itoiz zu unterstützen. Sie hatte einen schlimmen Zusammenbruch, nachdem ihr Vater Carlos im März ins Krankenhaus eingeliefert. Niemand durfte ihn wegen der Ausbreitung des Coronavirus besuchen. Jetzt ist Carlos leider gestorben...

John Michael Kelly & Maite Itoiz: Wer ist die Frau an seiner Seite?

John Kelly trauert um seinen Schwiegervater

Auf seinem -Account nimmt John mit einem emotionalen Post Abschied von seinem geliebten Schwiegervater. "Gestern ist der Carlos, der Vater meiner Frau Maite, friedlich eingeschlafen", schreibt er zu einem Video, in dem sein Schwiegervater eine Allee entlang läuft. "Mögest du eine wundervolle neue Reise antreten, in der immer Liebe in deinem Herzen ist. Von ganzem Herzen danke ich dir für eine lange Liste wunderbarer Dinge. Ich habe das Gefühl, dass wir uns irgendwo auf dem Weg wiedersehen." Wir wünschen der Familie in dieser schweren Zeit viel Kraft!

