John Lawton: Der Sänger ist tot

John Lawton war Frontmann der Hardrock-Band "Uriah Heep". Kurz vor seinem 75. Geburtstag ist er verstorben, wie es in einer Mitteilung der Gruppe heißt. "Er ist friedlich an der Seite seiner Ehefrau gestorben", heißt es in dem Statement. "Die Rockmusik hat eine ihrer größten Rock-Stimmen aller Zeiten verloren und sein Vermächtnis wird für immer weiterleben", so Uriah-Heep-Gitarrist Mick Box. An einer Erkrankung habe er nicht gelitten. Er sei friedlich an der Seite seiner Frau eingeschlafen.