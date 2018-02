John Mahoney: Der "Frasier"-Star ist gestorben!

John Mahoney ist tot. Der "Frasier"-Star starb im Alter von 77 Jahren.

Am Sonntag sei er in Chicago gestorben, wie das Promiportal "tmz" berichtet. Vor allem durch seine Rolle als Martin Crane in der Serie "Frasier" wurde er einem breiten Publikum bekannt. In der Serie spielte er von 1993 bis 2004 mit. Erst mit 37 Jahren begann der Schauspieler seine Karriere vor der Kamera.

Für "Frasier" hat John Mahoney im Jahr 2000 sogar einen SAG Award erhalten. Er war auch für jeweils zwei Emmys und zwei Golden Globes nominiert. Neben "Frasier" spielte John Mahoney vor allem auch Theater und stand auf zahlreichen Bühnen. Im Jahr 1986 gewann er einen Tony Award - dabei handelt es sich um einen der wichtigsten Theaterpreise.