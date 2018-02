Große Trauer in der Musikwelt: John Perry Barlow ist tot. Der Songtexter für die Rockband "Greatful Dead“ ist im Alter von 70 Jahren verstorben.

Er war nicht nur Songtexter, sondern auch Mitgründer der Frontier Foundation (EFF) und der Freedom of the Press Foundation. Im Alter von 15 Jahren kam er auf die Fountain Valley School in Colorado – dort lernte er Bob Weir kennen, welcher Gründungsmitglied der Band "Greatful Dead" war.

"Eine gute Art, die Zukunft zu erfinden, ist sie vorherzusagen, das weiß ich. So habe ich Utopia vorhergesagt, in der Hoffnung, der Freiheit einen Vorsprung zu verschaffen, ehe die Gesetze von Moore und Metcalfe darauf hinauslaufen, was Edward Snowden nun richtig als "schlüsselfertigen Totalitarismus" bezeichnet", wird Barlow im Nachruf der EFF zitiert.

John Perry Barlow hat Religionswissenschaften an der Wesleyan University in Middletown im US-Bundesstaat Connecticut studiert. Seit 1971 war er dann Songtexter für "Greatful Dead". Am 6. Februar starb er friedlich im Schlaf. Die Todesursache wurde nicht genannt.