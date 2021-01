John Reilly: Der Schauspieler ist tot

Bereits am Samstag ist John Reilly verstorben. Er wurde 84 Jahre alt. Die traurige Neuigkeit verkündete seine Tochter Caitlin Reilly via Instagram.

"John Henry Matthew Reilly AKA Jack. Das hellste Licht der Welt ist erloschen. Stell dir den besten Menschen auf der Welt vor. Und jetzt stell dir vor, dass diese Person dein Vater ist. Ich bin so dankbar, dass er meiner war. Ich bin so dankbar, dass ich ihn lieben durfte. Ich bin so dankbar, dass ich es rechtzeitig geschafft habe, ihn zu halten und mich zu verabschieden", schreibt Caitlin zu einem alten Foto mit ihrem Papa. "Ich liebe dich für immer, Daddy."