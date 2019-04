John Singleton ist tot mit nur 51 Jahren!

John Singleton ist tot! Nachdem der Regisseur vor zwei Wochen einen Schlaganfall erlitt, wurde der 51-jährige in ein künstliches Koma versetzt. Nun wurden die lebenserhaltenden Maschinen, an die der Star angeschlossen war, abgestellt.

John Singleton war mit 24 Jahren für den Oscar nominiert

Bereits im jungen Alter von nur 24 Jahren war John Singleton in der Kategorie "Beste Regie" vor den Oscar nominiert. Damit war er nicht nur der jüngste, sondern auch der erste afroamerikanische Regisseur im Rennen um die goldene Trophäe.

Nun gab seine Familie die traurige Nachricht bekannt. So verkündet sie via "ET": "Wir sind traurig weitergeben zu müssen, dass John Singleton gestorben ist. Johnging friedlich von uns, umgeben von seiner Familie und Freunden." Auch seine Fans äußerten sich zu dem Ableben des Regisseurs: "Wir sind seinen Fans, seinen Freunden und seinen Kollegen dankbar für all die Liebe und Gebete in dieser schwierigen Zeit."