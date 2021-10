John Wes Townley: Der Rennfahrer wurde erschossen!

Am vergangenen Wochenende geriet er in eine Schießerei und wurde auch von einer Kugel in Athen getroffen, wie "Athens Banner-Herald" berichtet. Er starb an den Folgen der Schussverletzungen, heißt es in dem Medienbericht weiter. Es handelte sich wohl um einen Fall von häuslicher Gewalt - näher Details sind bisher noch nicht bekannt.