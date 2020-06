Johnny Depp: Bruderliebe zu Tim Burton

Wenn es ihn nicht gegeben hätte, dann wäre ich jetzt wohl ein ganz unbedeutender Schauspieler, der in irgendwelchen zweitklassigen Horrorfilmen mitspielt. Tim musste dafür kämpfen, dass ich die Hauptrolle in 'Edward mit den Scherenhänden' bekomme, als ich 1990 noch unbekannt war." Damit sei es jedoch nicht getan gewesen, fügt der Star hinzu, denn auch später habe sich Burton immer für ihn eingesetzt. "Er hat mir immer beigestanden, auch wenn es im späteren Verlauf meiner Karriere mal nicht so gut lief. Ich verdanke ihm so viel, weil er von Anfang an an mich geglaubt hat. Ich liebe ihn wie einen Bruder und würde jede nur erdenkliche Rolle spielen, die er mir anbietet." Depp spielte in den 80er Jahren in der Serie "21 Jump Street" mit, anschließend bekam er jedoch nur kleine Rollenangebote, bis er in "Edward mit den Scherenhänden" seinen Durchbruch feiern konnte. © WENN