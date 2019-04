Johnny Depp: Hochzeits-Sensation

Reddit this

Johnny Depp hat gerade erst eine schlagzeilenträchtige Scheidung hinter sich - jetzt will er wieder heiraten...

ist verliebt. Und zwar so sehr, dass er jetzt offenbar wieder heiraten will. Und zwar ein russisches Go-Go-Girl...

Johnny Depp: Nach Schock-Fotos - Der Schauspieler zieht bittere Konsequenzen!

Johnny Depp will ein Go-Go-Girl heiraten

Wie "Daily Mail" berichtet, schwebt Johnny Depp aktuell wieder auf Wolke Sieben. Die Glückliche? Die russische Go-Go-Tänzerin Polina Glen. Schon 2018 tauchten die ersten gemeinsamen Bilder auf. Damals war das Paar in Moskau. Anfang des Jahres wurden sie wieder knutschend in Belgrad erwischt.

Angeblich wusste Polina gar nicht, wer Johnny ist, als sie ihn kennenlernte. "Russische Mädchen kennen ihn nicht. Die wissen nichts über Schauspieler. Als sie herausfand, wer er ist, war sie glücklich", verrät der Insider gegenüber "Daily Mail". Und mittlerweile ist es richtig ernst zwischen den Turteltauben.

Polina wohnt nicht nur schon bei dem Hollywoodstar. Die beiden wollen angeblich auch heiraten. "Polina sagt, dass sie heiraten werden. Sie sind sehr verliebt und er will auch nach Russland, um ihre Eltern kennenzulernen", so der Informant.

Johnny Depp: Skandalöse Scheidung

Ob das wirklich eine gute Idee ist? Schließlich musste Johnny Depp doch gerade erst eine schlimme Scheidung verkraften und streitet sich mit seiner Ex Amber Heard immer noch vor Gericht. 2016 reichte die Schauspielerin diue Scheidung ein und warf dem 55-Jährigen häusliche Gewalt vor. Heute fordert Depp 50 Millionen Dollar Schadensersatz. Ein Ende des Rosenkriegs ist also auch jetzt noch nicht in Sicht...