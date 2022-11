Johnny Depp: Sensation! Es ist wieder alles wie früher

Jedoch scheint noch nicht alles in trockenen Tüchern - es soll erst einmal ein Probedreh mit Johnny Depp geplant sein. Dennoch konnte der Insider der "The Sun" bereits erste Details zum Titel des Streifens verraten: Der Film soll den Namen "A Day at the Sea" tragen. Bleibt abzuwarten, wann der Hollywood-Star am Ende wirklich wieder als Captain Jack Sparrow auf der Kino-Leinwand die Weltmeere unsicher macht.

