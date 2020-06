Johnny Lewis: Tot und unter Mordverdacht

Johnny Lewis wurde gestern in Los Angeles an einem Verbrechensschauplatz tot aufgefunden - zuvor soll er eine alte Frau ermordet haben. Der amerikanische Schauspieler, der unter anderem in Erfolgsserien wie "O.C., California" und "Sons of Anarchy" spielte, wurde gestern Morgen von der Polizei in Los Angeles vor einem Haus, das Schauplatz eines Verbrechens ist, tot aufgefunden.