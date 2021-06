Johnny Solinger: Der Sänger stirbt mit 55 Jahren!

1999 wurde Johnny Frontman der Rock-Band "Skid Row". Gemeinsam nahmen sie die erfolgreichen Alben "Thickskin", "Revolutions per Minute", "United World Rebellion" und "Rise Of The Damnation Army" auf. 2015 verließ Johnny die Gruppe und versuchte, als Solo-Künstler durchzustarten. An die alten Erfolge mit "Skid Row" konnte er jedoch nicht mehr anknüpfen.

Dieses Jahr sind bereits einige prominente Persönlichkeiten von uns gegangen. Wer gestorben ist, erfahrt ihr im Video: