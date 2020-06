Jon Hamm: "Ich bin nicht Brad Pitt!"

Dass er auch als Frauenschwarm bekannt ist, gefällt dem Star hingegen eher weniger. Im Gespräch mit der Zeitung "Pittsburgh Post-Gazette" verriet er jetzt: "Ich betrachte mich nicht unbedingt als den attraktiven Typen. Das ist Brad Pitt, Ryan Reynolds und diesen ganzen anderen Typen vorbehalten. Es ist natürlich schön, wenn die Leute nette Dinge über dich sagen, aber ich glaube, ich habe mich nie so gesehen. Ich wollte einfach ganz normal sein und versuchen, so vielseitige Rollen wie nur möglich einzunehmen", machte der Frauenschwarm deutlich. Seine große Beliebtheit bei dem weiblichen Geschlecht und sein Ruhm sind dem Schauspieler im allgemeinen noch nicht ganz geheuer, fügte er hinzu. "Es ist eine verrückte Erfahrung, so etwas durchzumachen, vor allem, wenn es so schnell passiert", gestand er. "Ich führe ein recht bodenständiges Leben, bin in einer Beziehung und habe ein Haus und einen Hund und dann denkt man plötzlich: 'Nun leben wir also ein Leben, das diesen verrückten Part hat.' Das ist eine seltsame Sache." © WENN