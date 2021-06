Jon Hassell: Der Musiker ist tot

Er wurde am 22. März 1937 in Memphis (Tennessee) geboren. Er absolvierte später eine Musikausbildung und studierte bei Karlheinz Stockhausen. Dann traf er Komponisten Terry Riley und setzte mit ihr mehrere musikalische Projekte um- er war auch in ihrem Werk "In C" zu hören ist - das war sein Durchbruch. Mit "Vernal Equinox" veröffentlichte er im Jahr 1978 seine erste eigene Platte.